Первая леди (сериал, 2022) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
О сериале
Сериал Сюзанны Бир о супругах президентов, которые сталкиваются с предрассудками и жизненными вызовами. В драме постановщицы «Ночного администратора» и «Отыграть назад» блистают Джиллиан Андерсон, Мишель Пфайффер и Виола Дэвис. Хотя в США самой заметной политической фигурой всегда был президент, со временем и развитием технологий все больше внимания публики концентрировалось на семьях глав государства. Позиция Первой леди формально не дает никакого влияния: жены президентов всегда зависимы от своих высокопоставленных супругов. У Мишель Обамы, Бетти Форд и Элеанор Рузвельт были свои цели — они развивали собственные идеи, стремились быть услышанными и не желали оставаться в тени мужей. В 1930-х, 1970-х и 2000-х это означало разное. О том, что пришлось пережить этим выдающимся женщинам, расскажет «Первая леди» — сериал 2022 года смотреть онлайн можно на Wink.
СтранаСША
ЖанрИсторический, Драма
КачествоFull HD
Время52 мин / 00:52
- СБРежиссёр
Сюзанна
Бир
- Актриса
Виола
Дэвис
- Актриса
Мишель
Пфайффер
- Актриса
Джиллиан
Андерсон
- Актёр
О.
Т. Фагбенли
- Актриса
Дакота
Фаннинг
- ЛРАктриса
Лили
Рэйб
- РТАктриса
Реджина
Тейлор
- Актёр
Кифер
Сазерленд
- Актёр
Аарон
Экхарт
- Актриса
Клеа
ДюВалл
- АКСценарист
Аарон
Кули
- ЭФСценарист
Эллен
Фейри
- СБПродюсер
Сюзанна
Бир
- ЗБПродюсер
Зора
Байкенгага
- ТФХудожник
Тони
Фаннинг
- ТФХудожник
Тодд
Фьельстед
- АМОператор
Амир
М. Мокри
- ДДКомпозитор
Джеф
Дзанелли