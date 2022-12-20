Пенелопа (сериал, 2013) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Пенелопа. Сезон 2. Серия 1
Пенелопа (сериал, 2013) сезон 2 серия 1

2013, Пенелопа. Сезон 2. Серия 1
Мелодрама
Мелодрама18+

О сериале

Алена – добрая и красивая, совсем юная девушка работает сортировщицей в порту. Местные парни заглядываются на нее, но она отвергает все ухаживания и ждет большой любви. Однажды в порт приплывает «прекрасный принц» из девичьих грез Иван – красавец и помощник капитана корабля. С его появлением в жизнь девушки приходит сказка – она без памяти влюбляется и совершенно теряет голову..

Когда же приходит время прощаться, Иван оставляет Алене брелок-талисман и обещает непременно за ней вернуться. Но сумеет ли Пенелопа дождаться своего Одиссея или ей суждено провести жизнь в одиночестве, сидя на берегу и глядя на морские волны?

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
5.5 IMDb

