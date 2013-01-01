Пенелопа (сериал, 2013) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
О сериале
Алена – добрая и красивая, совсем юная девушка работает сортировщицей в порту. Местные парни заглядываются на нее, но она отвергает все ухаживания и ждет большой любви. Однажды в порт приплывает «прекрасный принц» из девичьих грез Иван – красавец и помощник капитана корабля. С его появлением в жизнь девушки приходит сказка – она без памяти влюбляется и совершенно теряет голову..
Когда же приходит время прощаться, Иван оставляет Алене брелок-талисман и обещает непременно за ней вернуться. Но сумеет ли Пенелопа дождаться своего Одиссея или ей суждено провести жизнь в одиночестве, сидя на берегу и глядя на морские волны?
- ОПРежиссёр
Ольга
Перуновская
- ЛБАктриса
Люба
Баханкова
- ИААктёр
Илья
Алексеев
- Актёр
Алексей
Янин
- СМАктёр
Сергей
Мухин
- Актриса
Людмила
Нильская
- ЛМАктёр
Леван
Мсхиладзе
- ПНАктёр
Павел
Новиков
- ВСАктёр
Валентин
Самохин
- ЛКАктриса
Лейла
Кирилова
- Актриса
Екатерина
Крупенина
- ЮРСценарист
Юлия
Разумовская
- ЕЛСценарист
Екатерина
Латанова
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- ИППродюсер
Илья
Папернов
- ММОператор
Максим
Мосин
- АГКомпозитор
Антон
Грызлов
- ВТКомпозитор
Василий
Тетерин
- АЕКомпозитор
Алексей
Епифанов