Партия для чемпионки (сериал, 2013) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Елене - 39, она специалист по рекламе, успешна, умна, прекрасно выглядит, ее карьера идет в гору, почти любые задачи по- плечу! Мужчин вокруг «крутилось» всегда огромное количество. Но Лена – девушка серьезная и настроена больше на карьеру, нежели на личную жизнь. А мимолетные романы, давно перестали радовать…



Словом, нет рядом мужчины, да и не очень нужно. Увлекательная работа полностью вытеснила личную жизнь. Гром среди ясного неба звучит в тот момент, когда врачи обнаружили, застарелую болезнь по «женской» части. А ведь Елене еще чуть-чуть и 40 лет! Вердикт категоричен: нужно срочно беременеть и рожать! В самые кратчайшие сроки!



