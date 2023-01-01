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Партия для чемпионки
Актёры и съёмочная группа сериала «Партия для чемпионки»

Актёры и съёмочная группа сериала «Партия для чемпионки»

Режиссёры

Роман Барабаш

Роман Барабаш

Режиссёр

Актёры

Сергей Загребнев

Сергей Загребнев

АктёрВадим Забелин
Ольга Зайцева

Ольга Зайцева

АктрисаЛена Веремеева
Алёна Яковлева

Алёна Яковлева

АктрисаМарья Евгеньевна Соловьёва
Евгений Воловенко

Евгений Воловенко

АктёрСтанислав Ростовцев
Татьяна Лянник

Татьяна Лянник

АктрисаЖеня
Владимир Носик

Владимир Носик

Актёрсосед Станислава
Нина Лощинина

Нина Лощинина

АктрисаКатя
Олег Марусев

Олег Марусев

АктёрОлег Федорович
Джемал Тетруашвили

Джемал Тетруашвили

АктёрАндрей Николаев
Александр Волков

Александр Волков

АктёрОлег Истомин

Сценаристы

Дмитрий Филипченко

Дмитрий Филипченко

Сценарист

Продюсеры

Анастасия Шипулина

Анастасия Шипулина

Продюсер
Родион Павлючик

Родион Павлючик

Продюсер

Композиторы

Валерий Царьков

Валерий Царьков

Композитор