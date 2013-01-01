Партия для чемпионки (сериал, 2013) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Партия для чемпионки. Сезон 1. Серия 2
Партия для чемпионки
1-й сезон
2-я серия

Партия для чемпионки (сериал, 2013) сезон 1 серия 2

2013, Партия для чемпионки. Сезон 1. Серия 2
Мелодрама12+
О сериале

Елене - 39, она специалист по рекламе, успешна, умна, прекрасно выглядит, ее карьера идет в гору, почти любые задачи по- плечу! Мужчин вокруг «крутилось» всегда огромное количество. Но Лена – девушка серьезная и настроена больше на карьеру, нежели на личную жизнь. А мимолетные романы, давно перестали радовать…

Словом, нет рядом мужчины, да и не очень нужно. Увлекательная работа полностью вытеснила личную жизнь. Гром среди ясного неба звучит в тот момент, когда врачи обнаружили, застарелую болезнь по «женской» части. А ведь Елене еще чуть-чуть и 40 лет! Вердикт категоричен: нужно срочно беременеть и рожать! В самые кратчайшие сроки!

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
43 мин / 00:43

