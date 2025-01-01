Папа Миа (сериал, 2025) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+25 мин
Папа Миа
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+25 мин
Папа Миа
Сезон 1 Серия 2
- 18+24 мин
Папа Миа
Сезон 1 Серия 3
- 18+25 мин
Папа Миа
Сезон 1 Серия 4
- 18+24 мин
Папа Миа
Сезон 1 Серия 5
- 18+24 мин
Папа Миа
Сезон 1 Серия 6
- 18+25 мин
Папа Миа
Сезон 1 Серия 7
- 18+24 мин
Папа Миа
Сезон 1 Серия 8
- 18+25 мин
Па�па Миа
Сезон 1 Серия 9
- 18+24 мин
Папа Миа
Сезон 1 Серия 10
- 18+25 мин
Папа Миа
Сезон 1 Серия 11
- 16+25 мин
Папа Миа
Сезон 1 Серия 12
О сериале
Бывший хитмейкер и его дочь-подросток, которая до этого не знала отца, основывают онлайн-агентство знакомств. Комедия «Папа Миа» — сериал с Павлом Майковым о семейных узах и любви к музыке.
Николай Ларионов все еще вспоминает свои пять минут славы — в 2000-х ему удалось выпустить песню, ставшую национальным хитом. Однако успех оказался мимолетным, музыкальные шедевры больше не пишутся, а сценические наряды заменила форма охранника. Но вот однажды в его жизни снова появляется бывшая жена, которая просит присмотреть за их 14-летней дочерью Кошей. Девочка не знает отца и не в восторге от перспективы жить у него. В Николае она видит безответственного неудачника и решает, что отцу нужна женщина, которая сможет отвлечь его от родительских обязанностей. Постепенно это начинание перерастает в настоящий бизнес — онлайн-агентство знакомств, которое переворачивает жизнь Коши и Николая с ног на голову.
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Рейтинг
- МПРежиссёр
Максим
Пежемский
- Актёр
Павел
Майков
- ЕНАктриса
Елена
Николаева
- ТКАктриса
Таисья
Калинина
- ЮМАктриса
Юлия
Мельникова
- СНАктриса
Софья
Николаева
- АМАктёр
Алексей
Матошин
- СМАктриса
Софья
Ми�цкевич
- АМАктёр
Александр
Марин
- Актёр
Тимофей
Кочнев
- АЕАктриса
Александра
Емельянова
- ЗКАктриса
Злата
Кириллова
- ГПАктёр
Григорий
Печкысев
- АФАктёр
Артем
Франк
- ХФАктриса
Хельга
Филиппова
- ОНСценарист
Ольга
Николаева
- МПСценарист
Максим
Пежемский
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- Продюсер
Юлия
Иванова
- ВКПродюсер
Василий
Клепацкий
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- Продюсер
Владимир
Неклюдов
- Продюсер
Фёдор
Стуков
- ДШПродюсер
Денис
Шарко
- АЛПродюсер
Александра
Лейбович
- ДИХудожник
Дмитрий
Ильичёв
- Художница
Виктория
Игумнова
- ЛКОператор
Леван
Капанадзе