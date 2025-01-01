Папа Миа (сериал, 2025) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Бывший хитмейкер и его дочь-подросток, которая до этого не знала отца, основывают онлайн-агентство знакомств. Комедия «Папа Миа» — сериал с Павлом Майковым о семейных узах и любви к музыке.



Николай Ларионов все еще вспоминает свои пять минут славы — в 2000-х ему удалось выпустить песню, ставшую национальным хитом. Однако успех оказался мимолетным, музыкальные шедевры больше не пишутся, а сценические наряды заменила форма охранника. Но вот однажды в его жизни снова появляется бывшая жена, которая просит присмотреть за их 14-летней дочерью Кошей. Девочка не знает отца и не в восторге от перспективы жить у него. В Николае она видит безответственного неудачника и решает, что отцу нужна женщина, которая сможет отвлечь его от родительских обязанностей. Постепенно это начинание перерастает в настоящий бизнес — онлайн-агентство знакомств, которое переворачивает жизнь Коши и Николая с ног на голову.



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