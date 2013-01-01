Оттепель (сериал, 2013) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
2013, Оттепель. Серия 5
Драмы, Исторические18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Егор решает пригласить на главную роль Марьяну. Она приходит на пробы, но ее появление становится большой неожиданностью для Виктора.
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Информация
КачествоSD
ЖанрыИсторические, Драмы
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.7 IMDb
- Режиссёр
Валерий
Тодоровский
- Актёр
Евгений
Цыганов
- Актёр
Александр
Яценко
- Актриса
Аня
Чиповская
- Актриса
Виктория
Исакова
- Актёр
Михаил
Ефремов
- Актриса
Светлана
Колпакова
- ЯСАктриса
Яна
Сексте
- НДАктриса
Нина
Дворжецкая
- Актёр
Павел
Деревянко
- ЕВАктёр
Евгений
Волоцкий
- АЗСценарист
Алёна
Званцова
- ДКСценарист
Дмитрий
Константинов
- Сценарист
Валерий
Тодоровский
- Продюсер
Валерий
Тодоровский
- Продюсер
Максим
Коропцов
- ЕКПродюсер
Елена
Кожанова
- Продюсер
Дмитрий
Давиденко
- ВГХудожник
Владимир
Гудилин
- ВКХудожник
Владимир
Купцов
- ВЛХудожник
Вадим
Луцков
- АБМонтажёр
Алексей
Бобров
- ИГОператор
Иван
Гудков
- Оператор
Федор
Лясс
- КМКомпозитор
Константин
Меладзе