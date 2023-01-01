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Оттепель

Оттепель (сериал, 2013) смотреть онлайн

2013, Оттепель 1 сезон
Драмы, Исторические18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Фильм рассказывает о молодых людях, которые работают в кино. Они молоды, красивы, талантливы и они влюблены.

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Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Оттепель»

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