Оттепель (сериал, 2013) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Драма, Мелодрама18+

О сериале

Ретро-сериал Валерия Тодоровского о закулисной жизни советских кинематографистов в начале 1960-х. Теледрама, получившая спецприз премии «Ника» и ставшая вехой российского сериального производства. Москва, 1961 год. Сценарист Константин Паршин погибает, выпав из окна. Его другу, оператору Виктору Хрусталеву предстоит доказать, что он непричастен к трагической случайности, и добиться постановки драмы «Осколки» по сценарию Паршина. В последнем Хрусталеву готов помочь молодой режиссер Егор Мячин, но, чтобы получить поддержку от руководства, им обоим придется поработать на съемках производственной комедии о колхозниках. Кроме того, Виктор и Егор влюбятся в одну и ту же девушку. можно онлайн в хорошем качестве

Страна
Россия
Жанр
Исторический, Драма, Мелодрама
Время
54 мин / 00:54

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.7 IMDb

