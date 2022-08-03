Оттепель (сериал, 2013) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
9.22013, Оттепель. Серия 3
Драма, Мелодрама18+
О сериале
Ретро-сериал Валерия Тодоровского о закулисной жизни советских кинематографистов в начале 1960-х. Теледрама, получившая спецприз премии «Ника» и ставшая вехой российского сериального производства. Москва, 1961 год. Сценарист Константин Паршин погибает, выпав из окна. Его другу, оператору Виктору Хрусталеву предстоит доказать, что он непричастен к трагической случайности, и добиться постановки драмы «Осколки» по сценарию Паршина. В последнем Хрусталеву готов помочь молодой режиссер Егор Мячин, но, чтобы получить поддержку от руководства, им обоим придется поработать на съемках производственной комедии о колхозниках. Кроме того, Виктор и Егор влюбятся в одну и ту же девушку. можно онлайн в хорошем качестве
СтранаРоссия
ЖанрИсторический, Драма, Мелодрама
Время54 мин / 00:54
7.8 КиноПоиск
7.7 IMDb
- Режиссёр
Валерий
Тодоровский
- Актёр
Евгений
Цыганов
- Актёр
Александр
Яценко
- Актриса
Аня
Чиповская
- Актриса
Виктория
Исакова
- Актёр
Михаил
Ефремов
- Актриса
Светлана
Колпакова
- ЯСАктриса
Яна
Сексте
- НДАктриса
Нина
Дворжецкая
- Актёр
Павел
Деревянко
- ЕВАктёр
Евгений
Волоцкий
- АЗСценарист
Алёна
Званцова
- ДКСценарист
Дмитрий
Константинов
- Сценарист
Валерий
Тодоровский
- Продюсер
Валерий
Тодоровский
- Продюсер
Максим
Коропцов
- ЕКПродюсер
Елена
Кожанова
- Продюсер
Дмитрий
Давиденко
- ВГХудожник
Владимир
Гудилин
- ВКХудожник
Владимир
Купцов
- ВЛХудожник
Вадим
Луцков
- АБМонтажёр
Алексей
Бобров
- ИГОператор
Иван
Гудков
- Оператор
Федор
Лясс
- КМКомпозитор
Константин
Меладзе