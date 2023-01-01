Оттепель (сериал, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Ретро-сериал Валерия Тодоровского о закулисной жизни советских кинематографистов в начале 1960-х. Теледрама, получившая спецприз премии «Ника» и ставшая вехой российского сериального производства. Не пропустите возможность смотреть сериал и проникнуться атмосферой 60-х в многосерийной драме «Оттепель» — сериал смотреть можно на Wink.



Москва, 1961 год. Сценарист Константин Паршин погибает, выпав из окна. Его другу, оператору Виктору Хрусталеву предстоит доказать, что он непричастен к трагической случайности, и добиться постановки драмы «Осколки» по сценарию Паршина. В последнем Хрусталеву готов помочь молодой режиссер Егор Мячин, но, чтобы получить поддержку от руководства, им обоим придется поработать на съемках производственной комедии о колхозниках. Кроме того, Виктор и Егор влюбятся в одну и ту же девушку.



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