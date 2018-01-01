Оттепель (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн

Искусство, любовь и мечты на фоне великих трансформаций. Душевная драма Валерия Тодоровского о жизни советских кинематографистов. Оставайтесь на нашем видеосервисе, чтобы не пропустить 1 сезон сериала «Оттепель» (2013). Смотреть онлайн его можно прямо сейчас на Wink.



Первый сезон переносит зрителей в 1961 год, эпоху больших перемен и творческого вдохновения. В центре сюжета — жизнь молодого и амбициозного оператора Виктора Хрусталева, который после смерти друга и сценариста Кости Паршина решает воплотить в жизнь его последнюю работу. Вместе с начинающим режиссером Егором Мячиным и загадочной студенткой Марьяной они погружаются в мир кинематографа, где любовь, искусство и интриги сплетаются в единую историю. В каждой серии зрителей ждут новые открытия и переживания, отражающие дух того времени.



Не терпится увидеть ностальгическую драму с участием Александра Яценко, Евгения Цыганова, Ани Чиповской, Михаила Ефремова и Виктории Исаковой? Тогда скорее включайте сериал «Оттепель» — смотреть онлайн в хорошем качестве 2013 года можно на видеопортале Wink!

