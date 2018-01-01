Оттепель (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн
О сериале
Искусство, любовь и мечты на фоне великих трансформаций. Душевная драма Валерия Тодоровского о жизни советских кинематографистов. Оставайтесь на нашем видеосервисе, чтобы не пропустить 1 сезон сериала «Оттепель» (2013). Смотреть онлайн его можно прямо сейчас на Wink.
Первый сезон переносит зрителей в 1961 год, эпоху больших перемен и творческого вдохновения. В центре сюжета — жизнь молодого и амбициозного оператора Виктора Хрусталева, который после смерти друга и сценариста Кости Паршина решает воплотить в жизнь его последнюю работу. Вместе с начинающим режиссером Егором Мячиным и загадочной студенткой Марьяной они погружаются в мир кинематографа, где любовь, искусство и интриги сплетаются в единую историю. В каждой серии зрителей ждут новые открытия и переживания, отражающие дух того времени.
Не терпится увидеть ностальгическую драму с участием Александра Яценко, Евгения Цыганова, Ани Чиповской, Михаила Ефремова и Виктории Исаковой? Тогда скорее включайте сериал «Оттепель» — смотреть онлайн в хорошем качестве 2013 года можно на видеопортале Wink!
СтранаРоссия
ЖанрИсторический, Драма, Мелодрама
- Режиссёр
Валерий
Тодоровский
- Актёр
Евгений
Цыганов
- Актёр
Александр
Яценко
- Актриса
Аня
Чиповская
- Актриса
Виктория
Исакова
- Актёр
Михаил
Ефремов
- Актриса
Светлана
Колпакова
- ЯСАктриса
Яна
Сексте
- НДАктриса
Нина
Дворжецкая
- Актёр
Павел
Деревянко
- ЕВАктёр
Евгений
Волоцкий
- АЗСценарист
Алёна
Званцова
- ДКСценарист
Дмитрий
Константинов
- Сценарист
Валерий
Тодоровский
- Продюсер
Валерий
Тодоровский
- Продюсер
Максим
Коропцов
- ЕКПродюсер
Елена
Кожанова
- Продюсер
Дмитрий
Давиденко
- ВГХудожник
Владимир
Гудилин
- ВКХудожник
Владимир
Купцов
- ВЛХудожник
Вадим
Луцков
- АБМонтажёр
Алексей
Бобров
- ИГОператор
Иван
Гудков
- Оператор
Федор
Лясс
- КМКомпозитор
Константин
Меладзе