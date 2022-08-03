Оттепель (сериал, 2013) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Ретро-сериал Валерия Тодоровского о закулисной жизни советских кинематографистов в начале 1960-х. Теледрама, получившая спецприз премии «Ника» и ставшая вехой российского сериального производства. Москва, 1961 год. Сценарист Константин Паршин погибает, выпав из окна. Его другу, оператору Виктору Хрусталеву предстоит доказать, что он непричастен к трагической случайности, и добиться постановки драмы «Осколки» по сценарию Паршина. В последнем Хрусталеву готов помочь молодой режиссер Егор Мячин, но, чтобы получить поддержку от руководства, им обоим придется поработать на съемках производственной комедии о колхозниках. Кроме того, Виктор и Егор влюбятся в одну и ту же девушку. можно онлайн в хорошем качестве

