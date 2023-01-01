Отпуск в сентябре. Серия 2
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Отпуск в сентябре (сериал, 1979) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

9.01979, Отпуск в сентябре. Серия 2
Драмы18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Олег Даль блистает в образе съедаемого противоречиями инженера, который переживает экзистенциальный кризис, — в драме по «Утиной охоте» Вампилова. Виктор Зилов с женой Галиной получают квартиру. И если Галина рада этому, то Виктору будто бы все равно. Его накрывает депрессия, он все чаще обращается к алкоголю и изменяет жене. Не в восторге он и от новости, что она ждет ребенка, рождение которого сулит много проблем. Постепенно Виктора все больше подавляет ощущение безысходности, проблемы на работе и в семье, и он уже не уверен, что доживет до утиной охоты, намеченной на сентябрь. Сможет ли Зилов побороть хандру, поведает фильм 1979 года «Отпуск в сентябре» — смотрите его онлайн в сервисе Wink в хорошем качестве.

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Страна
СССР
Жанр
Драмы
Качество
SD
Время
69 мин / 01:09

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.7 IMDb