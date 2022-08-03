Отпуск в сентябре (сериал, 1979) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
8.91979, Отпуск в сентябре. Серия 1
Драма18+
Олег Даль блистает в образе съедаемого противоречиями инженера, который переживает экзистенциальный кризис, — в драме по «Утиной охоте» Вампилова. Виктор Зилов с женой Галиной получают квартиру. И если Галина рада этому, то Виктору будто бы все равно. Его накрывает депрессия, он все чаще обращается к алкоголю и изменяет жене. Не в восторге он и от новости, что она ждет ребенка, рождение которого сулит много проблем. Постепенно Виктора все больше подавляет ощущение безысходности, проблемы на работе и в семье, и он уже не уверен, что доживет до утиной охоты, намеченной на сентябрь. Сможет ли Зилов побороть хандру, поведает фильм 1979 года «Отпуск в сентябре» — смотрите его онлайн в сервисе Wink в хорошем качестве.
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.6 IMDb
- Режиссёр
Виталий
Мельников
- ОДАктёр
Олег
Даль
- Актриса
Ирина
Купченко
- ИРАктриса
Ирина
Резникова
- Актриса
Наталья
Гундарева
- НМАктриса
Наталья
Миколышина
- ЮБАктёр
Юрий
Богатырев
- ГБАктёр
Геннадий
Богачёв
- Актёр
Николай
Бурляев
- Актёр
Евгений
Леонов
- Сценарист
Виталий
Мельников
- ИЛПродюсер
Игорь
Лебедь
- РШХудожница
Римма
Штиль
- ЗШМонтажёр
Зинаида
Шейнеман
- ЮВОператор
Юрий
Векслер