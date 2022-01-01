Отель у овечек (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 75 смотреть онлайн бесплатно
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Отель у овечек
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Сюжет
Мультсериал о дружном овечьем семействе, открывшем собственную гостиницу, от создателей суперхита «Три кота». Неунывающая семья овечек решает сделать из своего старинного особняка самый популярный отель в городе. Мама с энтузиазмом берется за хозяйственную часть – занимается уборкой номеров и готовит завтраки. Папа отвечает за документооборот и административные вопросы. Дедушка встречает гостей, племянник Берти носит их чемоданы, а дядя-волк Теодор ведет бухгалтерию. Ну а самые младшие представители семейства овечек, Белла и ее непоседливый брат Беня, создают в гостинице веселую атмосферу, ведь они очень общительные и игривые. Добро пожаловать в «Отель у овечек» – увлекательный мультсериал, который можно смотреть онлайн в видеосервисе Wink.
Сериал Львиная Грива 1 сезон 75 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаРоссия
КачествоFull HD
ЖанрыМультсериалы
Рейтинг
- ДВРежиссёр
Дмитрий
Высоцкий
- АГРежиссёр
Алексей
Горбунов
- ЕПРежиссёр
Елизавета
Перепелкина
- АЛАктриса
Агата
Лёвина
- ИТАктёр
Иван
Трубин
- Актёр
Геннадий
Смирнов
- СКАктриса
Светлана
Кузнецова
- РЩАктриса
Регина
Щукина
- МХАктёр
Михаил
Хрусталёв
- ИЧАктёр
Иван
Чабан
- ВКАктёр
Всеволод
Клименок
- МСАктёр
Максим
Сергеев
- Актёр
Сергей
Мардарь
- ЛУСценарист
Лидия
Утемова
- РССценарист
Роман
Самсонов
- Продюсер
Артем
Васильев
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- АГПродюсер
Алексей
Гришин
- ВДХудожник
Владимир
Долгов
- АЯКомпозитор
Алексей
Яковель