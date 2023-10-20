Отель у овечек (мультсериал, 2023) сезон 1 серия 59 смотреть онлайн

Мультсериал о дружном овечьем семействе, открывшем собственную гостиницу, от создателей суперхита «Три кота». Неунывающая семья овечек решает сделать из своего старинного особняка самый популярный отель в городе. Мама с энтузиазмом берется за хозяйственную часть – занимается уборкой номеров и готовит завтраки. Папа отвечает за документооборот и административные вопросы. Дедушка встречает гостей, племянник Берти носит их чемоданы, а дядя-волк Теодор ведет бухгалтерию. Ну а самые младшие представители семейства овечек, Белла и ее непоседливый брат Беня, создают в гостинице веселую атмосферу, ведь они очень общительные и игривые. Добро пожаловать в «Отель у овечек» – увлекательный мультсериал, который можно смотреть онлайн в видеосервисе Wink.



