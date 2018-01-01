Операция «Мухаббат» (сериал, 2018) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Операция «Мухаббат». Сезон 1. Серия 2
9.22018, Операция «Мухаббат». Сезон 1. Серия 2
Драма, Мелодрама16+

О сериале

Влюбленные становятся марионетками спецслужб США и СССР. Зрелищный сериал о военном конфликте в Афганистане

Страна
Россия, Украина
Жанр
Военный, Драма, Мелодрама, Триллер
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

7.9 КиноПоиск

