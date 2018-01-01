Операция «Мухаббат» (сериал, 2018) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

9.22018, Операция «Мухаббат». Сезон 1. Серия 2
Драма, Мелодрама16+
О сериале
Влюбленные становятся марионетками спецслужб США и СССР. Зрелищный сериал о военном конфликте в Афганистане
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
- Режиссёр
Олег
Фомин
- Актёр
Илья
Малаков
- Актёр
Сергей
Стрельников
- Актриса
Аглая
Тарасова
- Актёр
Сергей
Пускепалис
- ЮПАктриса
Юлия
Погребиньска
- Актёр
Денис
Никифоров
- Актёр
Александр
Лазарев мл.
- Актёр
Максим
Лагашкин
- НААктриса
Наталия
Антонова
- ПЛАктриса
Полина
Лазарева
- ИАСценарист
Илья
Авраменко
- АЖСценарист
Андрей
Житков
- ПГСценарист
Павел
Гельман
- Сценарист
Алексей
Сидоров
- Продюсер
Андрей
Анохин
- Продюсер
Влад
Ряшин
- МСПродюсер
Михаил
Синев
- Продюсер
Денис
Константинов
- ЮКХудожник
Юрий
Константинов
- СГХудожник
Сергей
Голубев
- МФХудожник
Мавлодод
Фаросатшоев
- КМХудожница
Ксения
Маврина
- ЕГМонтажёр
Екатерина
Говсеева
- ОШОператор
Олег
Шуваев
- Оператор
Андрей
Иосифов