Офицерские жены. Сезон 1. Серия 8
Wink
Сериалы
Офицерские жены
1-й сезон
8-я серия
9.12015, Офицерские жены. Сезон 1. Серия 8
Драма, Семейный16+

Эта серия пока недоступна

Офицерские жены (сериал, 2015) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

О сериале

Семейная сага рассказывает о судьбе нескольких поколений женщин семьи Антоновых-Тереховых, а также их ближайшего окружения.

Страна
Украина
Жанр
Семейный, Драма
Качество
SD
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Офицерские жены»