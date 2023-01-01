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Офицерские жены
Актёры и съёмочная группа сериала «Офицерские жены»

Актёры и съёмочная группа сериала «Офицерские жены»

Режиссёры

Дмитрий Петрунь

Дмитрий Петрунь

Режиссёр

Актёры

Константин Милованов

Константин Милованов

АктёрНиколай Антонов
Мария Порошина

Мария Порошина

АктрисаКатерина Антонова
Ольга Арнтгольц

Ольга Арнтгольц

АктрисаНадежда Антонова
Павел Делонг

Павел Делонг

Pawel Delag
АктёрПетер Ангер
Виктор Хориняк

Виктор Хориняк

АктёрАлексей Терехов
Анастасия Жданова

Анастасия Жданова

АктрисаНаташа Кубенская-Ермилова
Ольга Макеева

Ольга Макеева

АктрисаНадя Ангер
Анна Арефьева

Анна Арефьева

АктрисаВаря Козуб
Игорь Писный

Игорь Писный

АктёрКругов
Вероника Лукьяненко

Вероника Лукьяненко

АктрисаНадя в детстве

Сценаристы

Наталья Шимборецкая

Наталья Шимборецкая

Сценарист
Елена Беленко

Елена Беленко

Сценарист

Продюсеры

Галина Балан-Тимкина

Галина Балан-Тимкина

Продюсер
Влад Ряшин

Влад Ряшин

Продюсер

Художники

Диана Тодоратьева

Диана Тодоратьева

Художница

Операторы

Александр Кришталович

Александр Кришталович

Оператор

Композиторы

Даниил Юделевич

Даниил Юделевич

Композитор