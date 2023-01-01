Офицерские жены
Wink
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Офицерские жены
9.12015, Офицерские жены 1 сезон
Драмы, Семейные16+

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Офицерские жены (сериал, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Семейная сага рассказывает о судьбе нескольких поколений женщин семьи Антоновых-Тереховых, а также их ближайшего окружения.

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Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Офицерские жены»

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