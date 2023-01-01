9.12015, Офицерские жены 1 сезон
Драмы, Семейные16+
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Офицерские жены (сериал, 2015) смотреть онлайн
Сюжет
Семейная сага рассказывает о судьбе нескольких поколений женщин семьи Антоновых-Тереховых, а также их ближайшего окружения.
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Информация
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.0 IMDb
- ДПРежиссёр
Дмитрий
Петрунь
- КМАктёр
Константин
Милованов
- Актриса
Мария
Порошина
- Актриса
Ольга
Арнтгольц
- Актёр
Павел
Делонг
- Актёр
Виктор
Хориняк
- АЖАктриса
Анастасия
Жданова
- ОМАктриса
Ольга
Макеева
- Актриса
Анна
Арефьева
- ИПАктёр
Игорь
Писный
- ВЛАктриса
Вероника
Лукьяненко
- НШСценарист
Наталья
Шимборецкая
- ЕБСценарист
Елена
Беленко
- Продюсер
Галина
Балан-Тимкина
- Продюсер
Влад
Ряшин
- ДТХудожница
Диана
Тодоратьева
- АКОператор
Александр
Кришталович
- ДЮКомпозитор
Даниил
Юделевич