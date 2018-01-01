Офицерские жены (сериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн

Wink
Офицерские жены
1-й сезон

9.12015, Офицерские жены. Сезон 1 12 серий
Драма, Семейный16+

О сериале

Семейная сага рассказывает о судьбе нескольких поколений женщин семьи Антоновых-Тереховых, а также их ближайшего окружения.

Страна
Украина
Жанр
Семейный, Драма

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Офицерские жены»