Обнальщик (сериал, 2025) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2013 год. Леша с самого детства мечтал о большом будущем в IT. И кажется, что до него — один шаг. Леша вот-вот отправится на стажировку в Китай, чтобы развивать свое приложение для торговли криптовалютой. Пока же семья вынуждена срочно переехать в крошечный город на Дальнем Востоке, где отец Леши, Михаил, надеется наладить новый бизнес. Все рушится, когда становится известно, что у Михаила огромные долги, а за семьей охотятся бандиты. Находясь в полном отчаянии, Михаил узнает о новаторской технологии, придуманной его сыном. Он решает войти в бизнес и моментально поднимает ставки. Вместе отец и сын начинают обналичивать миллионы для самых опасных игроков региона. Угроза тюремного срока, убийства, предательства — теперь это их новая реальность.



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