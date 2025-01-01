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Обнальщик (сериал, 2025) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
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О сериале
2013 год. Леша с самого детства мечтал о большом будущем в IT. И кажется, что до него — один шаг. Леша вот-вот отправится на стажировку в Китай, чтобы развивать свое приложение для торговли криптовалютой. Пока же семья вынуждена срочно переехать в крошечный город на Дальнем Востоке, где отец Леши, Михаил, надеется наладить новый бизнес. Все рушится, когда становится известно, что у Михаила огромные долги, а за семьей охотятся бандиты. Находясь в полном отчаянии, Михаил узнает о новаторской технологии, придуманной его сыном. Он решает войти в бизнес и моментально поднимает ставки. Вместе отец и сын начинают обналичивать миллионы для самых опасных игроков региона. Угроза тюремного срока, убийства, предательства — теперь это их новая реальность.
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Рейтинг
- БАРежиссёр
Борис
Акопов
- Актёр
Алексан�др
Яценко
- ЕНАктриса
Елена
Николаева
- ФКАктёр
Фёдор
Кудряшов
- СЛАктриса
София
Лопунова
- ФМАктёр
Фархад
Мухаметзянов
- Актриса
Ольга
Тумайкина
- Актёр
Евгений
Харитонов
- Актёр
Игорь
Миркурбанов
- Актриса
Сабина
Ахмедова
- ВШАктёр
Ван
Шэнь
- Актриса
Елена
Нестерова
- ЕВСценарист
Елена
Ванина
- ККСценарист
Кирилл
Кулагин
- Продюсер
Надежда
Рехтер-Гарева
- СЗПродюсер
Семён
Закружный
- МГПродюсер
Мария
Гречишникова
- ТСПродюсер
Татьяна
Серебренникова
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Дмитрий
Табарчук
- Продюсер
Антон
Володькин
- Продюсер
Александр
Косарим
- ЗЧПродюсер
Захар
Чавкин
- Продюсер
Андрей
Золотарев
- ИКПродюсер
Илья
Кнапский
- ГГХудожник
Георгий
Голицын
- ЛРХудожница
Лера
Рыскина
- ЕМХудожница
Евгения
Малай
- Оператор
Михаил
Дементьев