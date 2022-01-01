Нулевой пациент. Сезон 1. Серия 5
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Нулевой пациент (сериал, 2022) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

9.42022, Нулевой пациент. Сезон 1. Серия 5
Драмы, Детективы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Остросюжетный детективный сериал в стиле «Чернобыля» о первой вспышке ВИЧ в СССР с Никитой Ефремовым и Аскаром Ильясовым.

1988 год. Элиста. У врача Кирсана Аюшева появляются страшные подозрения: в детской больнице, где он работает, мог появится ВИЧ. Начальство не хочет прислушиваться к предостережениям Аюшева, но врач тайно отправляет кровь одной из пациенток в московскую лабораторию, которой руководит эпидемиолог Дмитрий Гончаров. Результат неутешительный: девочка заразилась ВИЧ.

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Рейтинг

8.4 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Нулевой пациент»

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