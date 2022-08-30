Нулевой пациент (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

WinkСериалыНулевой пациент1-й сезон
О сериале
Остросюжетный детективный сериал в стиле «Чернобыля» о первой вспышке ВИЧ в СССР с Никитой Ефремовым и Аскаром Ильясовым.
1988 год. Элиста. У врача Кирсана Аюшева появляются страшные подозрения: в детской больнице, где он работает, мог появится ВИЧ. Начальство не хочет прислушиваться к предостережениям Аюшева, но врач тайно отправляет кровь одной из пациенток в московскую лабораторию, которой руководит эпидемиолог Дмитрий Гончаров. Результат неутешительный: девочка заразилась ВИЧ.
Не пропустите сериал «Нулевой пациент» Сергея Трофимова и Евгения Стычкина – один из самых смелых российских проектов 2022 года. На сервисе Wink все серии доступны в отличном качестве.
- СТРежиссёр
Сергей
Трофимов
- Режиссёр
Евгений
Стычкин
- Актёр
Аскар
Ильясов
- Актёр
Никита
Ефремов
- ЕШАктриса
Елизавета
Шакира
- ЕМАктриса
Евгения
Манджиева
- Актёр
Евгений
Стычкин
- Актёр
Павел
Майков
- Актёр
Игорь
Гордин
- Актриса
Виктория
Агалакова
- Актёр
Сейдулла
Молдаханов
- Актёр
Иван
Добронравов
- Сценарист
Олег
Маловичко
- АГСценарист
Андрей
Геласимов
- АРПродюсер
Александра
Ремизова
- ОФПродюсер
Ольга
Филипук
- Продюсер
Александр
Цекало
- ИСПродюсер
Иван
Самохвалов
- ААХудожник
Александр
Арефьев
- КАМонтажёр
Кирилл
Арасланов
- АЕМонтажёр
Азамат
Ерматов
- СТОператор
Сергей
Трофимов
- СКОператор
Сергей
Колобов
- ИВКомпозитор
Игорь
Вдовин