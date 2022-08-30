Нулевой пациент (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

Остросюжетный детективный сериал в стиле «Чернобыля» о первой вспышке ВИЧ в СССР с Никитой Ефремовым и Аскаром Ильясовым.



1988 год. Элиста. У врача Кирсана Аюшева появляются страшные подозрения: в детской больнице, где он работает, мог появится ВИЧ. Начальство не хочет прислушиваться к предостережениям Аюшева, но врач тайно отправляет кровь одной из пациенток в московскую лабораторию, которой руководит эпидемиолог Дмитрий Гончаров. Результат неутешительный: девочка заразилась ВИЧ.



