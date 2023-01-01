Нулевой пациент (сериал, 2022) смотреть онлайн
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Сюжет
Захватывающий драматический сериал о борьбе провинциального педиатра против ВИЧ.
В 1988 году в столице Калмыкии детский врач Кирсан Аюшев выявляет у своих маленьких пациентов симптомы опасной болезни. Его руководство не хочет и слышать о ВИЧ, но несмотря на это, Аюшев отправляет пробы в Москву для подтверждения своей догадки. Работающий там эпидемиолог Дмитрий Гончаров, проведя анализы, ставит неутешительный диагноз. Двое врачей начинают бороться за детские — а возможно, и не только — жизни. Но власть не так просто убедить: партия намерена сохранить все в тайне, чтобы избежать паники. Дмитрий другого мнения: он уверен, что единственный способ предотвратить массовую эпидемию и смерть — найти нулевого пациента. Смогут ли эти двое противостоять партийной линии, установить источник заражения и защитить людей?
Никита Ефремов в смелом проекте по мотивам реальных событий «Нулевой пациент». Сериал 2022 года смотреть онлайн можно на платформе Wink.
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Информация
Рейтинг
- СТРежиссёр
Сергей
Трофимов
- Режиссёр
Евгений
Стычкин
- Актёр
Аскар
Ильясов
- Актёр
Никита
Ефремов
- ЕШАктриса
Елизавета
Шакира
- ЕМАктриса
Евгения
Манджиева
- Актёр
Евгений
Стычкин
- Актёр
Павел
Майков
- Актёр
Игорь
Гордин
- Актриса
Виктория
Агалакова
- Актёр
Сейдулла
Молдаханов
- Актёр
Иван
Добронравов
- Сценарист
Олег
Маловичко
- АГСценарист
Андрей
Геласимов
- АРПродюсер
Александра
Ремизова
- ОФПродюсер
Ольга
Филипук
- Продюсер
Александр
Цекало
- ИСПродюсер
Иван
Самохвалов
- ААХудожник
Александр
Арефьев
- КАМо�нтажёр
Кирилл
Арасланов
- АЕМонтажёр
Азамат
Ерматов
- СТОператор
Сергей
Трофимов
- СКОператор
Сергей
Колобов
- ИВКомпозитор
Игорь
Вдовин