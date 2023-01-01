Нулевой пациент (сериал, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Захватывающий драматический сериал о борьбе провинциального педиатра против ВИЧ.



В 1988 году в столице Калмыкии детский врач Кирсан Аюшев выявляет у своих маленьких пациентов симптомы опасной болезни. Его руководство не хочет и слышать о ВИЧ, но несмотря на это, Аюшев отправляет пробы в Москву для подтверждения своей догадки. Работающий там эпидемиолог Дмитрий Гончаров, проведя анализы, ставит неутешительный диагноз. Двое врачей начинают бороться за детские — а возможно, и не только — жизни. Но власть не так просто убедить: партия намерена сохранить все в тайне, чтобы избежать паники. Дмитрий другого мнения: он уверен, что единственный способ предотвратить массовую эпидемию и смерть — найти нулевого пациента. Смогут ли эти двое противостоять партийной линии, установить источник заражения и защитить людей?



Никита Ефремов в смелом проекте по мотивам реальных событий «Нулевой пациент». Сериал 2022 года смотреть онлайн можно на платформе Wink.



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