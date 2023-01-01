Ну, погоди! № 6
Wink
Детям
Ну, погоди!
1-й сезон
6-я серия

Ну, погоди! (сериал, 1973) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

1973, Ну, погоди! № 6
Советские мультфильмы0+

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О сериале

Культовый отечественный мультсериал, чья история берет начало в 1969 году. Главные герои ― непримиримые антагонисты Волк и Заяц. Первый, безобразник и задира, так и норовит съесть добродушного зайчишку, который, однако, оказывается достаточно хитрым и смекалистым, чтобы убежать от негодяя.

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Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы
Качество
SD
Время
9 мин / 00:09

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ну, погоди!»