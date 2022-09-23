Никто не узнает (сериал, 2022) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Драма о женщине, чей смертельно больной муж не может иметь детей, поэтому она вынуждена искать донора среди друзей. Одна из последних ролей Евгении Брик. Однажды у Игоря прямо на улице случается сердечный приступ. Вскоре он узнает, что из-за болезни ему осталось жить всего лишь около трех лет. Своей жене Даше, с которой они в браке уже 15 лет, он решает об этом не рассказывать, но твердо намерен сделать все, чтобы у них появился ребенок. К сожалению, сам Игорь зачать его не способен, так что искать биологического отца приходится в кругу друзей. Их у Даши и Игоря много, но у каждого – свои проблемы. Неудавшийся режиссер, а ныне ресторатор Митя страдает из-за напряженных отношений с актрисой Никой. Продюсер по кличке Хрюндель и его жена Юля безуспешно пытаются быть хорошими родителями для своей дочери. Музыкант Герман всерьез рассматривает возможность уйти в монастырь.

