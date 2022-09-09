Никколо Паганини. Серия 4
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Никколо Паганини
1-й сезон
4-я серия

Никколо Паганини (сериал, 1982) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

9.41982, Никколо Паганини. Серия 4
Драма, Музыка18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Биографический фильм о великом итальянском скрипаче и композиторе Никколо Паганини (1782-1840).

Страна
СССР, Болгария
Жанр
Драма, Биография, Музыка
Время
69 мин / 01:09

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Никколо Паганини»