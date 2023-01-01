Никколо Паганини. Серия 3
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Никколо Паганини
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Никколо Паганини (сериал, 1982) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

9.21982, Никколо Паганини. Серия 3
Драмы, Мини-сериалы18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Биографический фильм о великом итальянском скрипаче и композиторе Никколо Паганини (1782-1840).

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Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Никколо Паганини»

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