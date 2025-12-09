Нейровася (сериал, 2025) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
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Сезон 1 Серия 11
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Сезон 1 Серия 12
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Сезон 1 Серия 13
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Нейровася
Сезон 1 Серия 14
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Нейровася
Сезон 1 Серия 15
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Нейровася
Сезон 1 Серия 16
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Нейровася
Сезон 1 Серия 17
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Нейровася
Сезон 1 Серия 18
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Нейровася
Сезон 1 Серия 19
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Нейровася
Сезон 1 Серия 20
О сериале
Сам того не подозревая, полицейский Василий становится первым в мире гибридом человеческого разума и искусственного интеллекта. Сделает ли это из него супергероя, вы узнаете из сериала «Нейровася», 1 сезон которого вы найдете на Wink.
Первый сезон фантастической комедии о новых технологиях знакомит зрителя с Василием — суровым полицейским, который словам предпочитает грубую силу. Его необоснованная ревность уже привела к разрыву с женой, так что ночует Вася прямо в участке. Однажды он обнаруживает емкость с серебристой жидкостью. Странная субстанция выскакивает из бутылки и проникает в голову Васи. Оказывается, в ней живет нейросеть модели svt 1.9, которая теперь поселяется в мозгу Васи. Поначалу его это пугает, да и синхронизироваться с новой частью своего сознания получается не сразу. Однако со временем Василий понимает, какие невероятные способности стали ему доступны.
Но будет ли он пользоваться ими во благо, поведает многосерийная комедия «Нейровася». Смотреть 1 сезон приключений суперполицейского уже можно на Wink.
Рейтинг
- ГДРежиссёр
Георгий
Даниелянц
- Актёр
Владимир
Епифанцев
- ДБАктриса
Дарья
Блохина
- Актриса
Анастасия
Панина
- Актриса
Светлана
Камынина
- Актёр
Михаил
Тарабукин
- ЮИАктриса
Юлия
Ильина
- РЗАктёр
Роберт
Захарян
- Актёр
Ян
Цапник
- ГГАктёр
Глеб
Гаврилов
- ДПАктёр
Дмитрий
Петряев
- СМАктриса
Софья
Маркус
- СДСценарист
Сергей
Дубинкин
- АКСценарист
Александр
Ким
- Продюсер
Тина
Канделаки
- АВПродюсер
Аркадий
Водахов
- МРПродюсер
Марина
Разумова
- БХПродюсер
Борис
Ханчалян
- СКПродюсер
Сергей
Косинский
- АВПродюсер
Александр
Вялых
- Продюсер
Иван
Новиков
- СЩПродюсер
Семён
Щербович-Вечер
- СШХудожник
Сергей
Шарамет
- ММОператор
Максим
Молчанов