Нейровася (сериал, 2025) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

Сам того не подозревая, полицейский Василий становится первым в мире гибридом человеческого разума и искусственного интеллекта. Сделает ли это из него супергероя, вы узнаете из сериала «Нейровася», 1 сезон которого вы найдете на Wink.



Первый сезон фантастической комедии о новых технологиях знакомит зрителя с Василием — суровым полицейским, который словам предпочитает грубую силу. Его необоснованная ревность уже привела к разрыву с женой, так что ночует Вася прямо в участке. Однажды он обнаруживает емкость с серебристой жидкостью. Странная субстанция выскакивает из бутылки и проникает в голову Васи. Оказывается, в ней живет нейросеть модели svt 1.9, которая теперь поселяется в мозгу Васи. Поначалу его это пугает, да и синхронизироваться с новой частью своего сознания получается не сразу. Однако со временем Василий понимает, какие невероятные способности стали ему доступны.



Но будет ли он пользоваться ими во благо, поведает многосерийная комедия «Нейровася». Смотреть 1 сезон приключений суперполицейского уже можно на Wink.

