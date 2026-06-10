Майор Павел Семенов продолжает служить в полиции на должности начальника уголовного розыска УМВД по Центральному району. А полковника Андрея Михайлова переводят из фешенебельного Невского в криминальный район, где живут по законам улиц - кто круче, тот и прав. Тем временем дела у ФСБ плачевные: с тех пор, как провалили операцию по захвату Архитектора, и когда в лесу нашли труп Семенчука, ничего не изменилось. Они по-прежнему подозревают Семенова в том, что это он - Архитектор. Но доказательств нет, и за ним ведётся слежка. Михайлов не понимает, может ли он доверять Семенову, и их дружба трещит по швам.

