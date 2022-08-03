WinkСериалыНепридуманная жизнь1-й сезон12-я серия
Непридуманная жизнь (сериал, 2015) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн
2015, Непридуманная жизнь. Сезон 1. Серия 12
Драма18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Судьба главной героини Кати Трапезниковой плотно переплетена с историей нашей страны с 50-х годов прошлого века до конца 90-х. Катя пережила арест отца и его гибель в сталинских лагерях. Похоронила маму, не сумевшую пережить трагедию. Потом в жизнь Кати пришла любовь. Яркая. Красивая. А после — горькое разочарование в любимом человеке… Катя смогла найти себя в профессии, но и тут случилось страшное: по ложному обвинению героиня оказалась в колонии. Выдержать все испытания ей помогла новая любовь, которую Катя счастливо пронесла через всю свою оставшуюся жизнь.
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.3 IMDb
- ФШРежиссёр
Фуад
Шабанов
- Актриса
Карина
Андоленко
- Актриса
Нонна
Гришаева
- Актёр
Андрей
Чернышов
- Актёр
Станислав
Бондаренко
- Актриса
Анна
Банщикова
- ЛСАктриса
Людмила
Свитова
- ИВАктёр
Игорь
Власов
- ИПАктёр
Игорь
Павлов
- ЕМАктриса
Елена
Меньшикова
- АВАктриса
Алла
Вербицкая
- ЕКСценарист
Елена
Караваешникова
- МШСценарист
Майя
Шаповалова
- АМСценарист
Анна
Михалева
- Продюсер
Тимур
Вайнштейн
- Продюсер
Юлия
Сумачева
- РЕПродюсер
Роман
Елистратов
- ОБПродюсер
Олег
Бланк
- ВСХудожник
Владимир
Светозаров
- МНХудожница
Марина
Николаева
- ДКОператор
Дмитрий
Кабанов
- МККомпозитор
Максим
Кошеваров
- АМКомпозитор
Александр
Маев