Непридуманная жизнь (сериал, 2015) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

О сериале

Судьба главной героини Кати Трапезниковой плотно переплетена с историей нашей страны с 50-х годов прошлого века до конца 90-х. Катя пережила арест отца и его гибель в сталинских лагерях. Похоронила маму, не сумевшую пережить трагедию. Потом в жизнь Кати пришла любовь. Яркая. Красивая. А после — горькое разочарование в любимом человеке… Катя смогла найти себя в профессии, но и тут случилось страшное: по ложному обвинению героиня оказалась в колонии. Выдержать все испытания ей помогла новая любовь, которую Катя счастливо пронесла через всю свою оставшуюся жизнь.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.3 IMDb

