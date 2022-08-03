Непридуманная жизнь (сериал, 2015) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн

Судьба главной героини Кати Трапезниковой плотно переплетена с историей нашей страны с 50-х годов прошлого века до конца 90-х. Катя пережила арест отца и его гибель в сталинских лагерях. Похоронила маму, не сумевшую пережить трагедию. Потом в жизнь Кати пришла любовь. Яркая. Красивая. А после — горькое разочарование в любимом человеке… Катя смогла найти себя в профессии, но и тут случилось страшное: по ложному обвинению героиня оказалась в колонии. Выдержать все испытания ей помогла новая любовь, которую Катя счастливо пронесла через всю свою оставшуюся жизнь.

