Небесный суд (сериал, 2014) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

Участок, на котором работают герои, подвергнется суровой проверке. Верховная Инквизиция должна аттестовать прокуроров и адвокатов, а набравшего минимальное количество баллов — отправить в Сектор Раздумий. Андрей и Веня умудряются мгновенно настроить против себя Верховного проверяющего.

