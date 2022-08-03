WinkСериалыНебесный суд2-й сезон3-я серия
Небесный суд (сериал, 2014) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн
9.22014, Небесный суд. Продолжение. Сезон 2. Серия 3
Драма12+
О сериале
Участок, на котором работают герои, подвергнется суровой проверке. Верховная Инквизиция должна аттестовать прокуроров и адвокатов, а набравшего минимальное количество баллов — отправить в Сектор Раздумий. Андрей и Веня умудряются мгновенно настроить против себя Верховного проверяющего.
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.4 IMDb
- АЗРежиссёр
Алёна
Званцова
- Актёр
Константин
Хабенский
- Актёр
Михаил
Пореченков
- Актриса
Ингеборга
Дапкунайте
- Актриса
Анна
Михалкова
- Актриса
Даниэла
Стоянович
- Актриса
Евгения
Добровольская
- Актёр
Никита
Зверев
- Актёр
Дмитрий
Марьянов
- Актёр
Юрий
Ицков
- ЯСАктриса
Яна
Сексте
- АЗСценарист
Алёна
Званцова
- АМПродюсер
Алексей
Моисеев
- ССПродюсер
Светлана
Слитюк
- ВХПродюсер
Владимир
Хабалов
- НКХудожница
Наталья
Кочергина
- ТПХудожница
Татьяна
Патрахальцева
- СМОператор
Сергей
Мачильский
- ИШКомпозитор
Илья
Шипилов