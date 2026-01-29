Не в своей тарелке (сериал, 2025) сезон 1 серия 17 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+24 мин
Не в своей тарелке
Сезон 1 Серия 1
- 16+24 мин
Не в своей тарелке
Сезон 1 Серия 2
- 16+25 мин
Не в своей тарелке
Сезон 1 Серия 3
- 16+25 мин
Не в своей тарелке
Сезон 1 Серия 4
- 16+25 мин
Не в своей тарелке
Сезон 1 Серия 5
- 16+25 мин
Не в своей тарелке
Сезон 1 Серия 6
- 16+25 мин
Не в своей тарелке
Сезон 1 Серия 7
- 16+25 мин
Не в своей тарелке
Сезон 1 Серия 8
- 16+25 мин
Не в своей тарелке
Сезон 1 Серия 9
- 16+24 мин
Не в своей тарелке
Сезон 1 Серия 10
- 16+25 мин
Не в своей тарелке
Сезон 1 Серия 11
- 16+25 мин
Не в своей тарелке
Сезон 1 Серия 12
- 16+25 мин
Не в своей тарелке
Сезон 1 Серия 13
- 16+25 мин
Не в своей тарелке
Сезон 1 Серия 14
- 16+24 мин
Не в своей тарелке
Сезон 1 Серия 15
- 16+24 мин
Не в своей тарелке
Сезон 1 Серия 16
- 16+24 мин
Не в своей тарелке
Сезон 1 Серия 17
О сериале
В обычной деревне появляются трое инопланетян, которые быстро вливаются в местную жизнь, пока чинят космический корабль. Российская комедийная фантастика «Не в своей тарелке» — сериал о пришельцах, которые бывают так похожи на людей.
Первый контакт человечества с инопланетянами состоялся там, где этого никто не ждал — в маленькой деревне, где тракторист по имени Игорь наткнулся на спасательную капсулу пришельцев. Гости из космоса маскируются под обычных людей и приступают к починке своего корабля, а Игорь пытается сохранить их тайну. Однако местный участковый подозревает, что в деревне происходит что-то неладное, и начинает тщательное расследование.
Как новые жители изменят привычный деревенский уклад, расскажет комедия с Юрием Стояновым «Не в своей тарелке» (2025). Смотреть ее вы сможете на нашем видеосервисе Wink.
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Фантастика
КачествоFull HD
Время23 мин / 00:23
Рейтинг
- АСРежиссёр
Александр
Соловьёв
- Актёр
Юрий
Стоянов
- ДПАктёр
Денис
Прытков
- Актриса
Даша
Верещагина
- ВПАктёр
Влад
Прохоров
- АПАктёр
Андрей
Пынзару
- Актриса
Соня
Присс
- Актёр
Александр
Самойленко
- ЕГАктриса
Елизавета
Гончаренко
- ТЗАктёр
Тимофей
Зайцев
- ИРАктриса
Ирина
Ракшина
- Актёр
Сергей
Фёдоров
- ПТСценарист
Павел
Тихомиров
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- Продюсер
Антон
Федотов
- Продюсер
Димитрий
Ян
- Продюсер
Игорь
Тудвасев
- Продюсер
Павел
Данилов
- ЕБПродюсер
Екатерина
Боровлева
- ГМХудожница
Гелена
Мартемьянова
- ГВОператор
Григорий
Володин