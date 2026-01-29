Не в своей тарелке (сериал, 2025) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

В обычной деревне появляются трое инопланетян, которые быстро вливаются в местную жизнь, пока чинят космический корабль. Российская комедийная фантастика «Не в своей тарелке» — сериал о пришельцах, которые бывают так похожи на людей.



Первый контакт человечества с инопланетянами состоялся там, где этого никто не ждал — в маленькой деревне, где тракторист по имени Игорь наткнулся на спасательную капсулу пришельцев. Гости из космоса маскируются под обычных людей и приступают к починке своего корабля, а Игорь пытается сохранить их тайну. Однако местный участковый подозревает, что в деревне происходит что-то неладное, и начинает тщательное расследование.



Как новые жители изменят привычный деревенский уклад, расскажет комедия с Юрием Стояновым «Не в своей тарелке» (2025). Смотреть ее вы сможете на нашем видеосервисе Wink.

