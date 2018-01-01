Wink
Не в своей тарелке
Актёры и съёмочная группа сериала «Не в своей тарелке»

Актёры и съёмочная группа сериала «Не в своей тарелке»

Режиссёры

Александр Соловьёв

Режиссёр

Актёры

Юрий Стоянов

АктёрСергей Петрович
Денис Прытков

Актёр
Даша Верещагина

АктрисаСвета
Влад Прохоров

АктёрРома
Андрей Пынзару

АктёрБоря
Соня Присс

АктрисаИра
Александр Самойленко

Актёротец Агафон
Елизавета Гончаренко

Актриса
Тимофей Зайцев

Актёр
Ирина Ракшина

Актриса
Сергей Фёдоров

Актёр

Сценаристы

Павел Тихомиров

Сценарист

Продюсеры

Максим Рыбаков

Продюсер
Антон Федотов

Продюсер
Димитрий Ян

Продюсер
Игорь Тудвасев

Продюсер
Павел Данилов

Продюсер
Екатерина Боровлева

Продюсер

Художники

Гелена Мартемьянова

Художница

Операторы

Григорий Володин

Оператор