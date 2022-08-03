Найденыш (сериал, 2012) сезон 3 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Найденыш. Сезон 3. Серия 2
Двое воспитанников детского дома влюбляются друг в друга, и их отношения очень быстро доходят до интимной близости. Вскоре девушка понимает, что беременна, и сообщает об этом любимому парню. Тот в шоке и не знает, что с этим делать. Все становится известно воспитателям, которые требуют, чтобы девушка сделала аборт. Будущий отец в панике сбегает. И вот девочка-сирота, оставшаяся один на один со своими проблемами, всегда мечтавшая о своей семье, решается на очень смелый шаг - родить ребенка и посвятить ему жизнь, отдать всю любовь.

