Найденыш (сериал, 2012) сезон 3 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
9.32012, Найденыш. Сезон 3. Серия 1
Мелодрама18+
О сериале
Двое воспитанников детского дома влюбляются друг в друга, и их отношения очень быстро доходят до интимной близости. Вскоре девушка понимает, что беременна, и сообщает об этом любимому парню. Тот в шоке и не знает, что с этим делать. Все становится известно воспитателям, которые требуют, чтобы девушка сделала аборт. Будущий отец в панике сбегает. И вот девочка-сирота, оставшаяся один на один со своими проблемами, всегда мечтавшая о своей семье, решается на очень смелый шаг - родить ребенка и посвятить ему жизнь, отдать всю любовь.
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
- АКРежиссёр
Александр
Кириенко
- Актриса
Елена
Яковлева
- Актёр
Владислав
Ветров
- Актёр
Алексей
Бардуков
- ГЗАктриса
Галина
Звягинцева
- Актёр
Александр
Робак
- СКАктёр
Сергей
Коваленко
- МБАктриса
Марина
Безгина
- ИААктриса
Ирина
Аверина
- Актриса
Татьяна
Космачева
- НБАктриса
Наталья
Барило
- ЮРСценарист
Юсуп
Разыков
- АШПродюсер
Анастасия
Шипулина
- Продюсер
Родион
Павлючик
- Продюсер
Ольга
Кочеткова
- АБОператор
Александр
Бурцев