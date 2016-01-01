Научи меня жить (сериал, 2016) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Научи меня жить. Сезон 1. Серия 5
О сериале

В городе обнаруживают труп неизвестной женщины – ритуальный характер преступления предполагает появление в городе маньяка. В помощь штатному следователю Рите Сторожевой к расследованию привлекают профессионального психиатра Илью Лаврова, в прошлом уже участвовавшего в поимке маньяков. Личные мотивы и чувства, болезненные события прошлого, неспособность выйти на открытый контакт – всe это лишает расследование объективности и порождает череду драматических ошибок.

