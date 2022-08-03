Научи меня жить (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Тайны прошлого мешают экспертам поймать жестокого убийцу. В главной роли — Кирилл Кяро, звезда проектов «Измены», «Эпидемия» и «Спроси Марту». Оформляйте подписку, и сможете смотреть сериал «Научи меня жить» — 1 сезон скоро будет доступен на Wink!
В первом сезоне зрители встречаются с мрачной головоломкой: на детской площадке находят тело женщины, одетой в старинный наряд и с загадочным посланием во рту. Следователь Рита Сторожева и психиатр Илья Лавров вынуждены объединить усилия, чтобы раскрыть серию таинственных убийств. С каждым новым преступлением становится ясно, что их противник играет в опасную игру, где каждая деталь имеет свое значение, а каждое убийство — свой символ. Ответы кажутся столь же загадочными, как и сам преступник, и лишь проникнув в его искаженный мир, можно найти ключ к разгадке.
Чтобы окунуться в мир загадок и психологических ребусов, рекомендуем смотреть «Научи меня жить» — сериал, все серии которого скоро будут доступны на портале Wink!
Рейтинг
- ВДРежиссёр
Валентин
Донсков
- Актёр
Кирилл
Кяро
- АПАктриса
Анна
Попова
- Актёр
Алексей
Барабаш
- Актриса
Елена
Подкаминская
- Актёр
Игорь
Скляр
- Актёр
Юрий
Цурило
- Актёр
Андрей
Казаков
- Актёр
Василий
Мищенко
- Актриса
Елена
Яковлева
- АФАктёр
Андрей
Фролов
- ЕЛСценарист
Елена
Лебец
- АФПродюсер
Андрей
Феофанов
- СНПродюсер
Сергей
Новиков
- Продюсер
Владимир
Щегольков
- СХПродюсер
Станислав
Хапсаев
- ЕКХудожник
Евгений
Качанов
- ВГХудожник
Валентин
Гнездилов
- ААМонтажёр
Альбина
Антипенко
- ДМОператор
Денис
Мадышев
- ВСКомпозитор
Всеволод
Саксонов