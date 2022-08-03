Научи меня жить (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн

Тайны прошлого мешают экспертам поймать жестокого убийцу. В главной роли — Кирилл Кяро, звезда проектов «Измены», «Эпидемия» и «Спроси Марту». Оформляйте подписку, и сможете смотреть сериал «Научи меня жить» — 1 сезон скоро будет доступен на Wink!



В первом сезоне зрители встречаются с мрачной головоломкой: на детской площадке находят тело женщины, одетой в старинный наряд и с загадочным посланием во рту. Следователь Рита Сторожева и психиатр Илья Лавров вынуждены объединить усилия, чтобы раскрыть серию таинственных убийств. С каждым новым преступлением становится ясно, что их противник играет в опасную игру, где каждая деталь имеет свое значение, а каждое убийство — свой символ. Ответы кажутся столь же загадочными, как и сам преступник, и лишь проникнув в его искаженный мир, можно найти ключ к разгадке.



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