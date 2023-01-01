Научи меня жить
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Научи меня жить

Научи меня жить (сериал, 2016) смотреть онлайн

9.02016, Научи меня жить 1 сезон
Детективы16+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Следователь и психиатр расследуют жестокое ритуальное убийство. Кирилл Кяро и Елена Подкаминская в психологическом детективе «Научи меня жить».

На детской площадке находят труп женщины, одетой в старинную одежду и с газетным обрывком во рту... Преступление похоже на некий ритуал, и к делу привлекают психиатра. Чтобы поймать коварного убийцу, молодой следователь Рита Сторожева и Илья Лавров вынуждены работать вместе. С каждым новым убийством вопросы лишь множатся, и тень подозрения падает на самых неожиданных персон. Но кто же стоит за этой серией трагических смертей? Сможет ли неспокойное прошлое Ильи и Риты помочь им разгадать эту темную тайну, или оно лишь усложнит путь к истине?

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Детективы

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Научи меня жить»

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