Научи меня жить (сериал, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Следователь и психиатр расследуют жестокое ритуальное убийство. Кирилл Кяро и Елена Подкаминская в психологическом детективе «Научи меня жить».



На детской площадке находят труп женщины, одетой в старинную одежду и с газетным обрывком во рту... Преступление похоже на некий ритуал, и к делу привлекают психиатра. Чтобы поймать коварного убийцу, молодой следователь Рита Сторожева и Илья Лавров вынуждены работать вместе. С каждым новым убийством вопросы лишь множатся, и тень подозрения падает на самых неожиданных персон. Но кто же стоит за этой серией трагических смертей? Сможет ли неспокойное прошлое Ильи и Риты помочь им разгадать эту темную тайну, или оно лишь усложнит путь к истине?



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