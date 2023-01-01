Научи меня жить (сериал, 2016) смотреть онлайн
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Сюжет
Следователь и психиатр расследуют жестокое ритуальное убийство. Кирилл Кяро и Елена Подкаминская в психологическом детективе «Научи меня жить».
На детской площадке находят труп женщины, одетой в старинную одежду и с газетным обрывком во рту... Преступление похоже на некий ритуал, и к делу привлекают психиатра. Чтобы поймать коварного убийцу, молодой следователь Рита Сторожева и Илья Лавров вынуждены работать вместе. С каждым новым убийством вопросы лишь множатся, и тень подозрения падает на самых неожиданных персон. Но кто же стоит за этой серией трагических смертей? Сможет ли неспокойное прошлое Ильи и Риты помочь им разгадать эту темную тайну, или оно лишь усложнит путь к истине?
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Информация
Рейтинг
- ВДРежиссёр
Валентин
Донсков
- Актёр
Кирилл
Кяро
- АПАктриса
Анна
Попова
- Актёр
Алексей
Барабаш
- Актриса
Елена
Подкаминская
- Актёр
Игорь
Скляр
- Актёр
Юрий
Цурило
- Актёр
Андрей
Казаков
- Актёр
Василий
Мищенко
- Актриса
Елена
Яковлева
- АФАктёр
Андрей
Фролов
- ЕЛСценарист
Елена
Лебец
- АФПродюсер
Андрей
Феофанов
- СНПродюсер
Сергей
Новиков
- Продюсер
Владимир
Щегольков
- СХПродюсер
Станислав
Хапсаев
- ЕКХудожник
Евгений
Качанов
- ВГХудожник
Валентин
Гнездилов
- ААМонтажёр
Альбина
Антипенко
- ДМОператор
Денис
Мадышев
- ВСКомпозитор
Всеволод
Саксонов