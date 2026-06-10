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Напарники (сериал, 2022) сезон 1 серия 18 смотреть онлайн
О сериале
Иван Титов – лучший оперативник в городе. Он всегда работал без напарников, но в один момент ему навязывают сразу двоих – генеральского сына Влада и недавнюю выпускницу университета, «вечную отличницу» Леру. Влад, получивший диплом юриста для галочки, мечтает уехать в Лондон, но вынужден исполнить волю отца-генерала - поработать год в оперативном отделе. Лера же хочет доказать, что действительно призвана быть полицейским и училась на красный диплом не зря. Титов раздражен — ему приходится возиться с этой парочкой, отвечать за них, да ещё и вытаскивать из историй, в которые они постоянно влипают. Откуда ему знать, что именно эти молодые ребята научат его иначе смотреть на жизнь и он наконец решится на важные перемены…
Рейтинг
- МКРежиссёр
Михаил
Кабанов
- Актёр
Сергей
Пускепалис
- АБАктёр
Андрей
Багиров
- МКАктриса
Маруся
Климова
- МЛАктёр
Максим
Литовченко
- СГАктёр
Сергей
Генкин
- Актриса
Екатерина
Стулова
- СБАктёр
Сергей
Багиров
- ГПАктёр
Григорий
Перель
- АПАктёр
Александр
Поляк
- Актёр
Юрий
Ваксман
- СШАктёр
Сергей
Шарифуллин
- АРАктёр
Артур
Руденко
- МААктёр
Моряна
Анттонен-Шестакова
- Актёр
Рузиль
Минекаев
- АВСценарист
Александр
Важин
- ЯЗСценарист
Ярослав
Загреба
- МЛСценарист
Марк
Лимаренко
- НССценарист
Николай
Сорока
- РНСценарист
Руслан
Никулин
- ВЗСценарист
Валерия
Задереева
- ВВСценарист
Валерия
Винс
- СБПродюсер
Сергей
Багиров
- Продюсер
Юрий
Ваксман
- Продюсер
Джаник
Файзиев
- РМПродюсер
Рафаел
Минасбекян
- СЧПродюсер
Станислав
Чепаев
- ОКПродюсер
Олег
Капустин
- ЛЛХудожник
Леван
Лазишвили
- ЕБХудожница
Елена
Брянская
- СПОператор
Сергей
Павленко