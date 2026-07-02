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Напарники
Актёры и съёмочная группа сериала «Напарники»

Актёры и съёмочная группа сериала «Напарники»

Режиссёры

Михаил Кабанов

Михаил Кабанов

Режиссёр

Актёры

Сергей Пускепалис

Сергей Пускепалис

Актёр
Андрей Багиров

Андрей Багиров

Актёр
Маруся Климова

Маруся Климова

Актриса
Максим Литовченко

Максим Литовченко

Актёр
Сергей Генкин

Сергей Генкин

Актёр
Екатерина Стулова

Екатерина Стулова

Актриса
Сергей Багиров

Сергей Багиров

Актёр
Григорий Перель

Григорий Перель

Актёр
Александр Поляк

Александр Поляк

Актёр
Юрий Ваксман

Юрий Ваксман

Актёр
Сергей Шарифуллин

Сергей Шарифуллин

Актёр
Артур Руденко

Артур Руденко

Актёр
Моряна Анттонен-Шестакова

Моряна Анттонен-Шестакова

Актёр
Рузиль Минекаев

Рузиль Минекаев

Актёр

Сценаристы

Александр Важин

Александр Важин

Сценарист
Ярослав Загреба

Ярослав Загреба

Сценарист
Марк Лимаренко

Марк Лимаренко

Сценарист
Николай Сорока

Николай Сорока

Сценарист
Руслан Никулин

Руслан Никулин

Сценарист
Валерия Задереева

Валерия Задереева

Сценарист
Валерия Винс

Валерия Винс

Сценарист

Продюсеры

Сергей Багиров

Сергей Багиров

Продюсер
Юрий Ваксман

Юрий Ваксман

Продюсер
Джаник Файзиев

Джаник Файзиев

Продюсер
Рафаел Минасбекян

Рафаел Минасбекян

Продюсер
Станислав Чепаев

Станислав Чепаев

Продюсер
Олег Капустин

Олег Капустин

Продюсер

Художники

Леван Лазишвили

Леван Лазишвили

Художник
Елена Брянская

Елена Брянская

Художница

Операторы

Сергей Павленко

Сергей Павленко

Оператор