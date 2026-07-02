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Wink
Сериалы
Напарники
Актёры и съёмочная группа сериала «Напарники»
Актёры и съёмочная группа сериала «Напарники»
Режиссёры
Михаил Кабанов
Режиссёр
Актёры
Сергей Пускепалис
Актёр
Андрей Багиров
Актёр
Маруся Климова
Актриса
Максим Литовченко
Актёр
Сергей Генкин
Актёр
Екатерина Стулова
Актриса
Сергей Багиров
Актёр
Григорий Перель
Актёр
Александр Поляк
Актёр
Юрий Ваксман
Актёр
Сергей Шарифуллин
Актёр
Артур Руденко
Актёр
Моряна Анттонен-Шестакова
Актёр
Рузиль Минекаев
Актёр
Сценаристы
Александр Важин
Сценарист
Ярослав Загреба
Сценарист
Марк Лимаренко
Сценарист
Николай Сорока
Сценарист
Руслан Никулин
Сценарист
Валерия Задереева
Сценарист
Валерия Винс
Сценарист
Продюсеры
Сергей Багиров
Продюсер
Юрий Ваксман
Продюсер
Джаник Файзиев
Продюсер
Рафаел Минасбекян
Продюсер
Станислав Чепаев
Продюсер
Олег Капустин
Продюсер
Художники
Леван Лазишвили
Художник
Елена Брянская
Художница
Операторы
Сергей Павленко
Оператор