Иван Титов – лучший оперативник в городе. Он всегда работал без напарников, но в один момент ему навязывают сразу двоих – генеральского сына Влада и недавнюю выпускницу университета, «вечную отличницу» Леру. Влад, получивший диплом юриста для галочки, мечтает уехать в Лондон, но вынужден исполнить волю отца-генерала - поработать год в оперативном отделе. Лера же хочет доказать, что действительно призвана быть полицейским и училась на красный диплом не зря. Титов раздражен — ему приходится возиться с этой парочкой, отвечать за них, да ещё и вытаскивать из историй, в которые они постоянно влипают. Откуда ему знать, что именно эти молодые ребята научат его иначе смотреть на жизнь и он наконец решится на важные перемены…

