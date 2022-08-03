Моя прекрасная няня (сериал, 2008) сезон 6 серия 132 смотреть онлайн

Моя прекрасная няня. Сезон 6. Серия 132
Действие сериала происходит в Москве. Тридцатилетняя Вика Прутковская до пятнадцати лет жила в Мариуполе. Сейчас она живет с родителями на окраине Москвы и работает в небольшом магазине одежды, принадлежащем ее жениху Антону. Вика так бы и жила простой жизнью, знакомой сотням тысяч зрителей, если бы однажды она не постучалась в дверь семьи Шаталиных, где срочно требовалась няня…

